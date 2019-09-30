استياء شديد بالجمعية العمومية لاتحاد اليد لمحاولة تغيير لوائح الانتخابات

استياء شديد يدور داخل أروقة الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد بسبب رغبة مجلس الإدارة الحالي بتغيير بند 8 سنوات من أجل الترشح للانتخابات المقبلة، لتكون ثلاثة دورات في رئاسة الاتحاد ودورة بمجلس الإدارة، الأمر الذي يخالف القوانين واللوائح المنصوص عليها، والتي تنص على فترتي بمجلس الإدارة.

وتسود حالة من الاعتراض داخل الجمعية العمومية باتحاد اليد

قبل انعقاد اجتماعها يوم الجمعة المقبل بسبب عدم احترام مجلس الإدارة الحالي للوائح والقوانين الخاصة بالانتخابات.

وأبدى المهندس هادي فهمي رئيس اتحاد اليد المصري الأسبق، استياءه مما يحدث داخل الاتحاد من عدم احترام للوائح والقوانين مؤكدًا أن الاتحاد يدار "بالفهولة".

وأوضح فهمي أن الانتخابات السابقة للاتحاد

كان باطلة بسبب التلاعب في التصويت، وحصلنا على حكم ببطلان الانتخابات من مركز التسوية بإعادتها لكن المجلس الحالي لم يرضخ للقرار، مؤكدًا أن محاولة المجلس الحالي بتغيير بند 8 سنوات هو امتداد لنهج عدم احترام اللوائح والقوانين من المجلس الحالي.

اللافت للنظر أن المهندس هشام نصر كان عضوًا في المجلس السابق الذي شارك في وضع بند 8 سنوات ليقطع الطريق على خالد ديوان نائي رئيس الاتحاد حينذاك من الترشح لفترة جديدة.