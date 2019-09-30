جوارديولا: رياض محرز لاعب حاسم في مانشستر سيتي

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة التي ستجمع السيتي غداً مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولةدوري أبطال أوروبا.

وأكد جوارديولا عن رغبة فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وقال " أريد الفوز بالبطولة، والناس يريدون ذلك، والجماهير لديها نفس الرغبة أيضا ومن المستحيل أن تفوز بالبطولة بدون الإحساس برغبتك في الفوز بها، سنحاول بطريقتنا لنؤكد لأصدقائنا على قدرتنا على القيام بالأمر،

سنحاول مجددا ".

وأضاف : " أعرف مدى خصوصية بطولة الدوري هنا في إنجلترا، لكن هذه البطولة رائعة أيضًا على جماهيرنا أن تعيش هذه البطولة كالحلم ".

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وأكد جوارديولا عن رياض محرز، صرح قائلاً : " لاعب مهم للغاية، لقد كان حاسمًا، إلتزامه على المستوى الدفاعي أفضل من الموسم الماضي، وهجوميًا عندما تصله الكرة يكون لديك الإحساس بأنه سيصنع شيء ما أتمنى أن يحافظ على هذا

المستوى لفترة طويلة ".

وقال جوارديولا عن فرناندينيو : " فيرناندينيو يمكنه لعب مباراتين في الأسبوع إذا كان في حالة بدنية لائقة، مع عودة جون ستونز سيكون لدينا خيارات أخرى. في الموسم الماضي بدأ يعاني قبل نهاية الموسم، في الموسم الذي سبقه لعب مباراة كل ثلاثة أيام، وكان واحد من أكثر اللاعبين مشاركة ".

وعن مشاركة اللاعبين الشباب غداً، قال : " اللاعبون الشباب يمكنهم المشاركة في دوري الأبطال، هناك أوقات يمكننا إشراكهم فيها، لا يوجد شك بخصوص هذا الأمر، تايلر بيليس جيد مع الكرة ويحب الفوز بالثنائيات ويقاتل في الكرات الهوائية، إيريك جارسيا ذكي للغاية، الثنائي هنا لأن بإمكانهما المشاركة ".