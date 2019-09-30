إنبي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء سموحة

يؤدى فريق انبي تدريباته بملعبه بتروسبورت، استعدادا للقاء سموحة، الجمعة المقبل، بستاد الإسكندرية في الجولة الثالثة للدوري الممتاز. الممتاز. ويسافر الفريق البترولى إلى الإسكندرية الخميس، للمبيت بها عقب المران الصباحى قبل خوض اللقاء. قبل خوض اللقاء. كان إنبي قد لعب مباراتان في الدوري مع بيراميدز وفاز بأربعة أهداف نظيفة وتعادل في الثانية مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما.

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