زكريا السيد رئيسًا لنادي إنبي

قرر المهندس علاء حجازي، رئيس شركة إنبي، تعيين المحاسب زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، ومساعد رئيس الشركة للشئون المالية، قائمًا بعمل رئيس النادى البترولي. للشئون المالية، قائمًا بعمل رئيس النادى البترولي. جاء تعيين زكريا خلفًا للمهندس علاء خشب والذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش. خشب والذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش. ومن المنتظر أن يستمر زكريا في منصبه حتى إجراء أول جمعية عمومية في 2021 لاختيار رئيس جديد بالانتخاب.

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