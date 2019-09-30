سحر عبد الحق ترأس بعثة منتخب الصالات في البحرين والإمارات

كلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلابة، برئاسة بعثة منتخب الصالات خلال ودياته أمام البحرين والإمارات. برئاسة بعثة منتخب الصالات خلال ودياته أمام البحرين والإمارات. وتسافر البعثة صباح الأربعاء لمواجهة البحرين يومي 3 و5 أكتوبر ثم تسافر للإمارات لمواجهته 8 و9 من نفس الشهر.

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