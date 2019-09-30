ريال مدريد يختتم تدريباته لمواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تدريباته ظهر اليوم الاثنين لمواجهة نظيره كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وأشرف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي على المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين باستثناء ميندي وأسينسيو، اللذين يواصلان برنامجيهما التأهيليين. ميندي وأسينسيو، اللذين يواصلان برنامجيهما التأهيليين. أجرى البلانكوس تمرين الجري السريع قبل تقسيمهم إلى مجموعتين لإجراء تمارين الحيازة والضغط ثم اختتموا المران بمباريات على مساحة صغيرة والتسديد على المرمى، وتدرب حارس كاستيا، ألتوب، مع الفريق الأول.

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