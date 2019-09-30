تعرف على مواعيد الوديات الـ4.. بين منتخب الصالات والبحرين والإمارات

قرر اتحاد الكرة، إقامة 4 مباريات ودية لمنتخب الصالات مع البحرين والإمارات خلال الشهر المقبل. خلال الشهر المقبل. يلتقي منتخب الصالات البحرين يومي 3 و5 أكتوبر المقبل في البحرين، بينما يواجه الإمارات يومي 8 و9 من نفس الشهر في الإمارات. 3 و5 أكتوبر المقبل في البحرين، بينما يواجه الإمارات يومي 8 و9 من نفس الشهر في الإمارات.

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