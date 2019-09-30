الكاف يفضح نفسه في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

اتهم مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنتوني بافوي، السكرتير العام الثاني، بالتورط في أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32

لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالكاف، أن بافوي أخطر جينيراسيون بموافقة الكاف على تأجيل المباراة، دون الرجوع لمسئولي

الاتحاد، ما يعد مخالفة للوائح.

وتابع أن بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، في حين أن معاذ حجي، السكرتير العام الأول هو من وقع على الخطاب الثاني، والخاص بعدم حسم تأهل الزمالك.