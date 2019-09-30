البدري يصالح محمد صلاح بشارة قيادة مصر

يُفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الجديد “حسام البدري” في منح نجم ليفربول “محمد صلاح” شارة قيادة الفراعنة خلال مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، كنوع من الترضية بعد حادثة عدم حصوله على أي صوت من مصر في ترشيحات الفيفا لأفضل لاعب لعام 2019.

وأرسل محمد صلاح إشارة إلى البدري بعدم تحمسه للعب لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، عندما قام بحذف كلمة “لاعب في منتخب مصر” من خانة التعريف الخاصة بحسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.

صلاح شعر أن مجهود موسم كامل، توج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ذهب سدى بسبب فشل الاتحاد المصري لكرة القدم في ارسال ترشيح خافيير أجيري وأحمد المحمدي إلى الفيفا في الوقت المُحدد لترشيحات جائزة The Best.

وما زاد الطين بلة التصويت لشريك محمد صلاح في هجوم ليفربول “ماني” للحصول على المركز الأول من قبل الصحفي المصري الذي يُشارك كل عام في تصويت اختيار أفضل لاعب في العالم “هاني دانيال”، واستبعاده لمحمد صلاح من قائمة الثلاثة الأوائل.

لكن رجال الاتحاد المصري التمسوا العذر لمحمد صلاح وتجاوزوا عن تصرفه بحذف جملة لاعب في منتخب مصر من تويتر، وأخبره الرئيس المؤقت للاتحاد “عمرو الجنايني” بحدوث خطأ غير مقصود عند ارسال ترشيح أجيري والمحمدي، ولهذا أمر بفتح تحقيق موسع في هذا الأمر للتعرف على الأسباب.

إعادة هيكلة

يرى حسام البدري ضرورة إعادة هيكلة بعض الأمور الهامة في منتخب مصر قبل بدء معترك تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر في شهر نوفمبر المقبل، ومن بين تلك الأمور نظام منح شارة القيادة بالمنتخب.

ومن المعروف أن شارة قيادة المنتخب المصري تُمح في الغالب للاعب الأقدم أو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.

لكن هذا النظام سيتغير بدءًا من الشهر المقبل بمنح الشارة إلى اللاعب الأكثر تأثيرًا على أداء ومستوى المنتخب، وذلك حسب تأكيد مصادر خاصة بـ MercatoDay.

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منتخب صلاح

سُمي منتخب مصر بمنتخب صلاح في فترة المدير الفني الأرجنتيني “هيكتور كوبر” في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من شدة تأثير اللاعب على الأداء العام للفريق في مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017 وفي البطولة ذاتها، قبل أن يقود مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد أن سجل هدف الحسم أمام الكونجو برازفيل على ملعب برج العرب في الدقيقة 94.

وطُرحت على كوبر العديد من الأسئلة المعنونة بـ “منتخب صلاح” في المؤتمرات الصحفية المختلفة، سواء في تصفيات أو نهائيات مونديال روسيا 2018.

لكن مدرب الإنتر وفالنسيا الأسبق كان يتهرب في كل مرة من اعتماده المفرط على موهبة محمد صلاح لإنهاء المباريات لصالح منتخب الفراعنة، ويُشدد على أن فريقه يلعب بجماعية وليس فريق النجم الواحد.

ودافع محمد صلاح عن منتخب بلاده في 66 مباراة دولية سجل خلالهم 41 هدفًا، من ضمنهم هدفين في مباراة خارج الأجندة الدولية للفيفا.

وأحرز محمد صلاح خمسة أهداف من إجمالي 12 هدفًا سجلتهم مصر في تصفيات كأس العالم 2018 أمام 4 منتخبات “تشاد وأوغندا وغانا والكونجو برازفيل”.

وتكفل هداف ليفربول بتسجيل هدفين لمنتخب مصر في المونديال، الأول أمام روسيا من ركلة جزاء، والثاني أمام السعودية من تسديدة ذكية بعد انطلاقة سريعة من هجمة مرتدة.

وفي كأسي أمم أفريقيا 2017 و2019 أحرز صلاح ما مجموعه 4 أهداف.

إلى ذلك، حمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، لاعب أستون فيلا “أحمد المحمدي”، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بإمكانية استعادة أحمد فتحي للشارة بعد عودته للفريق تحت قيادة البدري.