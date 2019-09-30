رابطة الليجا تتسلح بشركة هندية لتحطيم سطوة البريميرليج

يتطلع رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني “خافيير تيباس” إلى شراكة مثمرة مع شركة “BKT” لتصنيع الإطارات، والتي تُشارك الليجا نفس الطموح لمواصلة النمو العالمي، على حد تعبير تيباس في لقاءه برجال الصحافة والإعلام بقاعة مؤتمرات الملعب الجديد لنادي أتلتيكو مدريد.

وتستهدف شركة BKT الهندية كسر قبضة الدوري الإنجليزي الممتاز على الأسواق الخارجية، حيث باتت أحدث مؤسسة خارجية تتعاون مع الدوري الإسباني.

وأعلن رئيس الليجا الشركة المصنعة للإطارات كشريك عالمي ورسمي جديد للدوري الاسباني لمدة ثلاث سنوات قادمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وقال تيباس في المؤتمر: “كرة القدم منصة لترويج العلامات التجارية العالمية. تعتبر اللا ليجا منصة رائعة على المستوى العالمي لدخول العلامات التجارية مناطق جديدة وزيادة جمهورها”.

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وأوضح “تشاطرنا BKT طموحنا في مواصلة النمو العالمي، ونأمل أن نواصل هذا العمل معًا في المواسم الثلاثة القادمة.”

يذكر أن بنك “سانتاندير” هو الراعي الرسمي والرئيسي للدوري الإسباني، ولكن البطولة الإسبانية لديها صفقات مع شركات أخرى مثل “بوما” للملابس الرياضية و “إي أيه سبورتس” للألعاب الإلكترونية و”بدويزر” للمشروبات الكحولية بالإضافة إلى شركة “يونيليفر” من خلال خط ماركة “ركسونا” مزيل العرق.