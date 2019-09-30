عاجل | الكاف في طريقه لإعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت في هذا الموعد

يستعد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لإتخاذ قرار إعادة مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 بين الزمالك المصري وجينيراسون فوت السنغالي، بعد إصرار الزمالك على إقامة المباراة يوم الأحد 29 سبتمبر في ملعب برج العرب بمحافظة الاسكندرية، وتمسك جينيراسون بلعب المباراة يوم السبت 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت في محافظة القاهرة.

وسيتوجب على الكاف سرعة اتخاذ القرا، مساء اليوم الاثنين، نظرًا لضيق الوقت حتى موعد سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأكد الصحفي في قناة بي إن سبورتس (محمد زيادة) تلك المعلومات، قائلاً في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “كل المؤشرات داخل الكاف تؤكد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت قبل يوم 9 أكتوبر، موعد إقامة قرعة دوري الأبطال”.

وأضاف “الكاف في ورطة كبيرة وجديدة، بسبب أزمة المباراة، وموضوع حقوق البث الذي أثير اليوم زاد من الطين بلة، إضافة إلى أزمة مباراة نهائي دوري الأبطال (الترجي والوداد) في الموسم الماضي، كلها قد تعجل برحيل أحمد أحمد (رئيس الكاف) وحاشيته”.