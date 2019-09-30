رياضة | حارس الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي لحقت به في الأنكل قبل بداية مباراة الفريق الأحمر أمام كانو سبورت.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في أنكل القدم خلال عمليات الإحماء لمباراة الأهلي الأخيرة أمام كانو سبورت، لكنه خضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر وعاد للمشاركة في المباراة.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أنه تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا بشكل كامل للمشاركة مع الفريق.

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وأضاف الشناوي أن ما حدث قبل مباراة كانو سبورت وخلال إجاء عمليات الإحماء أنه قام بتسديد الأرض بدل من الكرة وهو ما أثر عليه.

وتابع الشناوي بأنه خاض تدريبات تأهيلية عقب المباراة وأصبح لائقًا للمشاركة مع الفريق في مباراة الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف دون رد في الجولة الأولى.