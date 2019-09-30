رياضة | بالأرقام.. زيدان يسير على خطى موسمه الأفضل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. زيدان يسير على خطى موسمه الأفضل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان على خُطى الدوري الخاص به مع ريال مدريد، والذي حققه بموسم 2016/2017 ، حيث ان زيزو قد بدأ ذاك الموسم أيضاً بـ4 إنتصارات و3 تعادلات، وهو ما يحدث هذا الموسم 2019/2020.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد نهاية الجولة السابعة في ليجا هذا الموسم، استطاع ريال مدريد تحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات، حيث ان الفريق الأبيض الملكي قد حقق الانتصارات ضد سيلتا فيجو، ليفانتي، إشبيلية وأسوساونا في حين تعادل أمام بلد الوليد، فياريال وأتلتيكو مدريد، الليجا هي أولوية زيدان هذا الموسم وللآن هو بالصدارة.

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وفي موسم 16/17، استمر ريال مدريد بدون هزيمة لمدة 16 جولة، قبل أن يخسر الفريق في سانشيز بيزخوان، الان الفريق بدون خسارة في أول 7 جولات بالرغم من صعوبة الجدول مُقارنةً بموسم 16/17 حيث زار الفريق حتى الان البلايدوس، سيراميكا، بيزخوان والواندا.

ومما لا شك فيه، أن ريال مدريد الحالي أفضل في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ففي موسم 16/17 الفريق تعادل في 3 مباريات في ملعبه ولكن هذا الموسم حتى الآن تعادل وحيد كان أمام بلد الوليد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، ان بطولة الليجا هذا الموسم، هي الأولوية وفريق زيدان لم يخسر للان ويقدم نتائج جيدة بعد مباراة باريس سان جيرمان، التي خسرها الملكي بثلاثة نظيفة في ملعب حديقة الأمراء، وستكون مُباراة الريال وغرناطة في بيرنابيو ستكون المحطة القادمة.