رياضة | بول بوجبا يفاجيء جماهير مانشستر يونايتد ضد أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يفاجيء جماهير مانشستر يونايتد ضد أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب الفرنسي بول بوجبا على مفاجأة جماهير مانشستر يونايتد وذلك قبل مواجهة فريق أرسنال اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ذا صن إلى إن بوجبا قام بجمع لاعبي الفريق في الأسبوع الماضي لحثهم على التمسك ببعضهم البعض وتعزيز الروح المعنوية بعد بدايتهم الصعبة لهذا الموسم.

ويدعم اللاعب الفرنسي مدربه أولي جونار سولشاير في الفترة الحالية، خاصة بعد الهجوم الشديد عليه من قبل جماهير مانشستر يونايتد بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في بداية الموسم الجاري.

وجاء هذا الموقف كمفاجاة لجماهير مانشستر يونايتد التي تهاجم بوجبا والفريق بسبب الأداء السلبي مع سولشاير، وأيضاً في ظل طلب اللاعب الفرنسي زيادة عقده في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد سوف يواجه فريق أرسنال مساء اليوم على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من البريمرليج.