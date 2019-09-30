رياضة | رانييري وجارسيا الأقرب.. 6 مرشحين لخلافة "جيامباولو" في ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانييري وجارسيا الأقرب.. 6 مرشحين لخلافة "جيامباولو" في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق إيه سي ميلان الإيطالي قريبًا من الرحيل عن تدريب الروسونيري بالفترة الحالية، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة التي حققها الفريق تحت قيادته بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي، وآخرها الهزيمة أمس أمام فيورنتينا 3-1.

واستهل ميلان مشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم بالخسارة أمام فريق أودينيزي بهدف دون مقابل، ثم حقق انتصارين متتاليين علي حساب بريشيا وهيلاس فيرونا بنتيجة واحدة 1-0، ثم تلقي 3 هزائم متتالية أمام إنتر ميلان بهدفين دون مقابل، وتورينو بنتيجة 2 – 1، وأخيرًا هزيمته أمام فيورنتينا 3 – 1 ليصبح استمرار "جيامباولو" أمرًا صعب للغاية.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة نادي إيه سي ميلان لم تتخذ أي قرار بإقالة "جيامباولو" حتي الآن، ولا يزال المدرب مستمرًا في أداء عمله، رغم الخسارة القاسية أمام فيورنتينا 3-1، ولكن هناك تحركات لتحديد بعض المرشحين لقيادة الفريق حال الإطاحة به، خاصة وأن التقارير تشير أن هناك نية لإقالته حال الخسارة أمام جنوي.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك عدد من المرشحين لقيادة ميلان في الفترة القادمة حال إقالة "جيامباولو"، وأبرزهم الفرنسي رودي جارسيا مدرب روما السابق، وكلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي السابق، حيث تري أن رواتب الثنائي معقولة مقارنة بباقي المرشحين لقيادة الفريق.

وأشارت الصحيفة أن لوسيانو سباليتي و ماسيميليانو أليجري، وأرسين فينجر ضمن المرشحين ايضًا لقيادة الفريق الإيطالي، ولكنها تبقي خيارات بعيدة بعض الشيئ بسبب الرواتب المرتفعة الذي قد يطلبها هؤلاء المدربين، لذلك يبقي رانييري وجارسيا أقرب المرشحين لخلافة "جيامباولو".

وكانت تقارير أيضا اشارت لتفكير إدارة ميلان في اعادة جاتوزو مدرب الفريق السابق لتولي القيادة الفنية للفريق مجددًا خاصة وأن هناك مطالب جماهيرية بعودته، ولكن لم تستقر الإدارة حتي الآن على أمر الإبقاء على "جيامباولو" أو رحيله حتي تفكر في المدرب القادم للفريق.