رياضة | نص رسالة كهربا لحارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص رسالة كهربا لحارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع محمود كهربا زميله السابق بالفريق ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ذكريات أزمة الأخير مع الأبيض خلال تواجدهما معًا في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

وحرص كهربا على زيارة جنش في ألمانيا للاطمئنان عليه بسبب إجرائه لبعض الفحوصات الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها في أكيليس خلال الفترة الماضية.

وأوضح كهربا في حديثه مع جنش أنه كان يرغب من البداية في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق شرط تقديره من الناحية المالية، واعتبر أن طلبه الحصول على 15 مليون جنيه بمثابة حق شرعي له للمساواة بالفئة الأولى داخل الفريق، وشدد على أنه يرغب في اتخاذ خطوة جديدة له في أوروبا وأن يكون النادي البرتغالي محطة للانتقال إلى فريق أوروبي أقوى.

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ويستعد كهربا لخوض مباراة هامة مع فريقه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري البرتغالي.

وربطت بعض التقارير الإعلامية طوال الفترة الماضية، رحيل كهربا عن الزمالك بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل.

وخرج رئيس نادي الزمالك بتصريحات في الفترة الماضية يهاجم فيها جنش بسبب مقابلته لكهربا وأكد أن الأجدى كان طرد اللاعب بإعتباره من أعداء النادي في الوقت الحالي على خلفية مشكلته بعد الرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار مع الزمالك والتوقيع لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.