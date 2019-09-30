رياضة | تطوير مدرسة "محمد صلاح" بـ 12 مليون جنية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير مدرسة "محمد صلاح" بـ 12 مليون جنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم المصري الدوري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بتطوير مدرسته السابقة"محمد صلاح الثانوية الصناعية".

انفق محمد صلاح مبلغ 12 مليون جنية لتطوير مدرسته السابقة بمسقط رأسه مدينة بسيون محافظة الغربية كما انشأ ملعب كرة قدم في المدرسة "نجيل صناعي" لإكتشاف المواهب الصاعدة في مدرسته السابقة

وقام هشام السعيد محافظ الغربية، أمس الأحد بإفتتاح مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد وتطويرها بتكلفة 12 مليون جنية.

كما يذكر أن مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية، تحتوي على 27 فصل دراسي، و14 ورشة تدريب، و7 معامل، وملعبًا خماسيًا "نجيل صناعي"، وتستوعب 2715 طالبًا بمتوسط كثافة 37 طالبًا في الفصل، وتضم المدرسة 13 تخصصًا هي نجارة الأثاث، والزخرفة والإعلان، والسيارات، والبياض، واللحام، ونجارة العمارة، والأعمال الصحية، والتبريد والتكييف، والتركيبات الميكانيكية، والتشكيل، والخرسانة، والكهرباء، والجرارات وتم اختيارها المدرسة ضمن 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، لتكون مدرسة ثانوية عسكرية بداية من العام الدراسي الجاري.