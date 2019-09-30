رياضة | عماد حمدي يرفض الإسماعيلي بسبب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد حمدي يرفض الإسماعيلي بسبب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في مفاوضات جادة لتجديد التعاقد مع عماد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ خلال الفترة المقبلة.

وعقد محمد خلف مدير التعاقدات والتسويق بالنادي جلسة مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه والحفاظ على خدماته إلا أن الأخير طالب بتأجيل المفاوضات لحين إشعار آخر.

ونجح مسؤولو الإسماعيلي في تمديد عقد كلا من محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، مدحت فقوسة ومحمد فوزي بالساعات الماضية من أجل الحفاظ على استقرار الفريق بالموسم الجاري.

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ويخشى النادي الإسماعيلي؛ في رحيل فتحي عن الفريق؛ دون أي عوائد مادية؛ خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل؛ ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل دون الرجوع لناديه حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتلقى عماد فتحي عرضا خلال الانتقالات الصيفية الماضية؛ من نادي بيراميدز سبورت؛ ولكن تمسك الدراويش بخدماته؛ حال دون رحيله.

وكان الإسماعيلي؛ نجح في الصعود لدور الستة عشر من بطولة كأس محمد الخامس ملك المغرب أبطال العرب؛ على حساب أهلي بني غازي بمجموعي لقائي الذهاب والعودة بدور ال32 للبطولة.