رياضة | قائمة الـ40 لاعبا لمنتخب مصر تشهد تجاهل 3 نجوم (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الـ40 لاعبا لمنتخب مصر تشهد تجاهل 3 نجوم (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد الجهاز لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أسماء40 لاعبًا محليًا كقوام مبدئي لضمهم خلال معسكرات الفراعنة.
وتجاهل مدرب المنتخب عمرو مرعي مهاجم المقاصة وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب وأحمد فتوح ظهير سموحة
قائمة منتخب مصر المبدئية
الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة ورامى ربيعة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وصلاح محسن وحمدى فتحي ومحمود متولي
الزمالك: محمود جنش ومحمد أبوجبل محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وطارق حامد ومصطفى محمد وشيكابالا يوسف أوباما
بيراميدز: أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد حمدي رجب بكار وإسلام عيسى وعلي جبر
الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي
الاتحاد السكندرى: خالد قمر
سموحة: ناصر ماهر وحسام حسن
المقاصة: محمد إبراهيم
إنبي: أسامة جلال