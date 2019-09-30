رياضة | بوكا جونيورز يرد على أنباء التعاقد مع إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يرد على أنباء التعاقد مع إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عن موقفه من التعاقد مع اسطورة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وبعد إنتهاء تعاقده مع فريقه الحالي.

وقال عضو مجلس إدارة بوكا جونيورز، "خورخي أنرو": " بالفعل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لديه الرغبة في الإنتقال إلى صفوف بوكا في يناير المقبل بعد إنتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي"، مؤكدًا على ترحيب إدارة النادي الأرجنتيني بالتعاقد معه.

وأضاف: " نحن جاهزون للتعاقد مع إبراهيموفيتش، الوضع الاقتصادي للنادي حاليا يسمح لنا بإبرام الصفقة ودفع قيمة التعاقد مع النجم السويدي دون مشاكل، كما نستطيع تحمل قيمة راتبه"، وحال إتمام صفقة انتقال "ابرا" الي بوكا جونيورز ستكون صفقة انتقال حر بشكل مجاني بعد انتهاء عقد اللاعب مع لوس أنجلوس.

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وتأتي تصريحات عضو مجلس إدارة بوكا جونيورز في الوقت الذي نفي مينو رايولا وكيل أعمال ابراهيموفيتش الأنباء المتداولة حول رغبة النجم السويدي صاحب الـ 37 عامًا في خوض تجربة جديدة بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ويعد إبراهيموفيتش واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية، لعب للعديد من الاندية خلال مشواره الكروي أبرزها أياكس امستردام، وانتر ميلان، ويوفنتوس، وبرشلونة، وميلان، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وحقق العديد من البطولات والأرقام القياسية.

وكان ابراهيموفيتش انتقل لصفوف لوس أنجلوس جالاكسي في 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل 52 هدفًا رفقة الفريق الأمريكي.