رياضة | نتائج قرعة دوري الكرة النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج قرعة دوري الكرة النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية.

وحضر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 اكتوبر المقبل.

يذكر ان دوري الكرة النسائية يضم 12 فريقًا:

الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد المجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت

وأسفرت القرعة عن مباريات الاسبوع الاول كالتالى:

الأميرية مع كفر سعد

الإعلاميين مع وادى دجلة

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صيد المحلة مع المصرى القاهري

الطيران مع المؤسسة العمالية

المجموعات العلمية مع المعادى واليخت

الترام مع م ش بشتيل

واختتم منذ أيام المعسكر الأول للمنتخب الوطني للكرة النسائية الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام استعدادا لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم في يناير المقبل

شارك في المعسكر 70 لاعبة تم تصفيتهن إلى 20 لاعبة و6 حارسات للمرمي سيتم العمل علي رفع المستوى الفني لهن تمهيدا لضمهن إلى المنتخب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني.

وحرصت سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على الكرة النسائية و محمود سعد المدير الفني للاتحاد على متابعة معسكر الفريق للوقوف على مستوى اللاعبات وتطوير منظومة الكرة النسائية بمصر من خلال لجنة تطوير الكرة النسائية التي تضم الدكتورة سحر عبدالحق والدكتور محمود سعد والدكتور عبداللطيف إمام والدكتور مجدي رزق من لجنة الحكام.

وكانت لجنة تطوير الكرة النسائية قد اجتمعت على هامش المعسكر حيث تم مناقشة كيفية وضع مشروع للنهوض بالكرة النسائية على أسس علمية بداية من البراعم والمدارس والجامعات.