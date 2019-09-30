رياضة | نجم يوفنتوس يخون كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يخون كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الدولي الألماني إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي في الرحيل عن اليوفي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الفريق الإيطالي، وابتعاده عن حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن ايمري تشان منزعج جدًا في يوفنتوس، وأنه نادم على رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، حيث كان يشارك مع الريدز بشكل أساسي، ورغم حصوله علي أموال إضافية بالنادي الإيطالي لكنه ابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان إيمري تشان قد إنضم إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة إنتقال حر مجانًا، بحثًا عن تحقيق الألقاب والبطولات والذي كان يري صعوبة تحقيقها مع الريدز في وجود مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع اليوفي ولعب مباراتين فقط لمدة 59 دقيقة.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "دون بالون" الاسبانية أن إيمري تشان مرشح بقوة للإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإيطالي، حيث هناك محادثات بين اللاعب وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بخصوص إنتقاله لقلعة "السانتياجو برنابيو" خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن الريال قد يتحرك لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن "إيمري تشان" يرحب باللعب لريال مدريد بعد خروجه من حسابات ماوريسيو ساري، حيث أنه يجد أن فرصة المشاركة مع الريال وحصد الألقاب قد تكون كبيرة، رغم أنه يعلم أن سيكون بديلا للبرازيلي كاسيميرو لكنه يثق في قدراته علي المنافسة معه للمشاركة اساسيًا، وقد يسعي الريال لحسم الصفقة في يناير المقبل.

ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع إيمري تشان وهناك ايضًا بعض الأندية الأخري التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب أبرزها باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، وإن كان الريال صاحب الحظوظ الأوفر.