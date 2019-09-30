رياضة | لجنة الانضباط السعودي فرض عقوبات قاسية على الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانضباط السعودي فرض عقوبات قاسية على الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ عدة قرارات صارمة وعقوبات قاسية على بعض الأندية؛ عقب نهاية الجولة السادسة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب، لمدة مباراة واحدة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بعد ثبوت مخالفته في مباراة النصر.

كما أعلنت اللجنة عن تغريم نادي أهلي جدة مبلغ 10 آلاف ريال، بعد تأخر الفريق الأهلاوي في تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراة الفتح.

ووافقت اللجنة على قبول احتجاج نادي النهضة ضد نادي القادسية، وتم إلغاء نتيجة المباراة التي جمعتهما، واعتبار فريق نادي القادسية خاسراً بثلاثية نظيفة لصالح فريق نادي النهضة؛ على أن يتم تغريم نادي القادسية بدفع مبلغ 37,500 ريال، وإيقاف إداري الفريق، لمدة شهرين، وهو قرار قابل للاستئناف.

وأرسلت إدارة النصر السعودي؛ خطابا رسميا لاتحاد الكرة أول أمس الأحد؛ لتحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم؛ أمام التعاون بكأس السوبر.

وأكدت إدارة النادي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تغريدة "بعثت إدارة نادي النصر اليوم الأحد خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون الشقيق، وذلك حرصا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي".

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، فيما توج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1 في المباراة النهائية.

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على جانب آخر كشف بدر السليمان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي، عن حقيقة عرض الدولي المغربي نور الدين أمرابط، على أهلي جدة للرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بدر السليمان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي في تصريحات تليفزيونية:"لاعبينا هم الأفضل ونثق بهم كثيرًا، وما قيل بخصوص عرض نجم الفريق نور الدين أمرابط على أهلي جدة غير صحيح، ولا يمكن التفريط في أي لاعب نصراوي أبدًا".

وأكد مدير المركز الإعلامى بالنصر على أن أمرابط لم يتم عرضه على فريق أهلي جده للرحيل إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف عن مباراة الفيصلي :" لم يصلنا أي شيء حتى الأن من الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات بشأن مباراتنا ضد الفيصلي، وفي اليومين المقبلين سيتضح الأمر بخصوص ذلك اللقاء".

وعن مستوى الفريق والتراجع خلال الفترة الماضية، قال :"النصر بين أيادي أمينة، ومستوى الفريق تراجع في الجولات الماضية للدوري، وسبب ذلك الإصابات وأبرزها أحمد موسى وجوليانو، وبداية التصحيح والعودة للانتصارات ستكون من الجولة المقبلة، ونتقبل النقد، وجميعنا نعمل لأجل ومصلحة نادي النصر".

واختتم حديثه التليفزيونى، قائلاً "ننتظر من جمهور النصر وقفتهم المعهودة فقد كان علامة فارقة بالموسم الماضي وأعاد الفريق للبطولات وهو من سيجعله يحافظ عليها هذا الموسم".