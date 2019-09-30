لصوص يقتحمون منزل لاعب ريال مدريد كاسيميرو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل اللاعب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، للسرقة خلال تأدية اللاعب مباراة مع فريقه.

البرنامج التلفزيوني الإسباني “إلتشيرينغيتو”، ذكر أن منزل اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد، اقتحمه اللصوص أثناء مشاركة اللاعب في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.

ووفقا لما ذكره البرنامج فإن زوجة اللاعب البرازيلي وابنته، كانتا في المنزل أثناء عملية السرقة، ولم تصابا بأي أذى.

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العديد من لاعبي كرة القدم كانوا قد تعرضوا في الفترة الأخيرة للسرقة في إسبانيا وفرنسا، وذلك أثناء مشاركتهم في مباريات فرقهم، ومن أبرز الضحايا ساديو ماني لاعب ليفربول وممفيس ديباي مهاجم ليون وبرينس بواتينغ لاعب برشلونة.

ريال مدريد كان قد طالب سابقا لاعبيه بعدم نشر فيديوهات تظهر فيها منازلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ العديد من اللاعبين عدة إجراءات لحماية عائلاتهم لكن السرقات لم تتوقف.

يشار إلى أن ديربي مدريد كان قد انتهى بالتعادل السلبي ليبقى ريال مدريد في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد وغرناطة بينما تقلص الفارق عن برشلونة لنقطتين.