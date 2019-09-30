لوكا مودريتش في تصرف غريب يحير متابعيه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في تصرف غريب، أثناء استعداده لنزول أرضية الملعب خلال مواجهة فريقه الجار اللدود أتلتيكو، في ديربي مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لقطات تلفزيونية خلال المباراة أظهرت اللاعب مودريتش العائد من الإصابة، وهو يقبل “واقي الساق” قبل نزوله بديلا لزميله فيدريكو فالفيردي في الشوط الثاني، مما أثار الفضول لمعرفة السر وراء هذا التصرف الغريب.

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وتبين لاحقا أن واقي الساق يحمل صورة زوجة وأطفال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، واعتاد على تقبيلها قبل أي مباراة.

واقي الساق يرتبط بذكريات الطفولة في حياة النجم الكرواتي، حيث كان يرتدي في صغره واقيا خشبيا صنعه له والده بسبب ظروف الفقر.

قائمة الفريق كانت قد شهدت عودة النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد غيابه الفترة السابقة للإصابة، كذلك عاد جاريث بيل بعد إراحته المباراة السابقة، في المقابل، استبعد «زيدان» البرازيلي الشاب رودريجو، الذي أحرز أول أهدافه مع الميرنجي في مرمى أوساسونا بعد دخوله بديلًا بأقل من دقيقتين.