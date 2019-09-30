مبابي: نيمار دا سيلفا أهانني في غرف الملابس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار دا سيلفا، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على بوردو 1-0، في الدوري الفرنسي.

مبابي قال عبر صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لتنقية الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا.

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اللاعب الشاب أضاف ضاحكا: لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا..

كما نشر مبابي اعتذارا ضمنيا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يقول فيه لنيمار: “لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر”.

اللاعب تابع: أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد ابتعدت 5 أسابيع عن الملاعب، إنها فترة طويلة، وكنت أسأل نفسي كثيرا كيف تسببت في إصابتي بهذا الشكل، وحزنت للغاية لخسارة الفريق في مباراتين بالدوري.