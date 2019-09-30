تركي آل الشيخ يطلب من الفائز بـ3 مليون جنيه التواصل معه لاستلام المبلغ

الإثنين 30 سبتمبر 2019 طالب المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتواصل الفائز بملغ ثلاثة ملايين جنيه، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وقادش في دور الدرجة الثانية الإسباني، عبر الصفحة الرسمية.

وقام تركى آل الشيخ بنشر صورة للفائز عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك، فزت بالثلاثة مليون جنيه لمسابقة توقع مباراة ألميريا وقادش، تواصل معنا". Advertisements يذكر قد أعلن آل الشيخ عن جائزة مالية ضخمة للفائز في مسابقة التوقعات الأسبوعية. وقرر جائزة قدرها 3 ملايين جنيه لصاحب التوقع الصحيح لمباراة فريقه في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ويطرح تركي آل الشيخ مسابقة أسبوعية بجوائز مختلفة، وتشمل توقعات نتيجة مباريات نادي آلميرا الإسباني الذي يمتلكه.

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