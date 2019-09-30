هوندا يطلب الانضمام إلى ميلان مجددا

الإثنين 30 سبتمبر 2019
عرض اللاعب الياباني كيسوكي هوندا خدماته على نادي ميلان، فريقه السابق، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر.
وقال هوندا الذي يعتبر حر في سوق الإنتقالات حاليًا: "دائما ما كنت أريد أن أساعدكم، إتصلوا بي عندما تجتاجون إلي".
وكان هوندا قد عرض خدماته أيضا على نادي مانشستر يونايتد في تغريدة عبر تويتر.
وأتت تغريدة هوندا بعد خسارة ميلان أمام فيورنتينا بنتيجة 3-1و إحتلال المركز السادس عشر في الدوري الايطالي.
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