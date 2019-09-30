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هوندا يطلب الانضمام إلى ميلان مجددا

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

عرض اللاعب الياباني كيسوكي هوندا خدماته على نادي ميلان، فريقه السابق، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر.

وقال هوندا الذي يعتبر حر في سوق الإنتقالات حاليًا: "دائما ما كنت أريد أن أساعدكم، إتصلوا بي عندما تجتاجون إلي".

وكان هوندا قد عرض خدماته أيضا على نادي مانشستر يونايتد في تغريدة عبر تويتر.  

وأتت تغريدة هوندا بعد خسارة ميلان أمام فيورنتينا بنتيجة 3-1و إحتلال المركز السادس عشر في الدوري الايطالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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