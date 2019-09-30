مدرب الكويت يستقر على تشكيلة فريقه لمواجهة الأردن

الإثنين 30 سبتمبر 2019 استقر الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكويت بقيادة ثامر عناد على التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة الأردن يوم 10 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وضمت القائمة التي تغادر البلاد يوم الخميس متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان 24 لاعباً هم: حراسة المرمى : سليمان عبدالغفور وحسين كنكوني وحميد القلاف. Advertisements خط الدفاع : فهد الهاجري وفهد حمود وحمد حربي ومساعد طراد وعامر المعتوق وضاري سعيد ومحمد فريح ومشاري غنام. خط الوسط : بدر المطوع وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري ورضا هاني وسلطان العنزي وشريدة الشريدة وعبدالله البريكي وفيصل زايد ومبارك الفنيني وعمر حبيتر . خط الهجوم : فيصل عجب وحسين الموسوي ويوسف ناصر .

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