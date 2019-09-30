بوكا جونيورز يعلن قرب انضمام ابراهيموفيتش إلى صفوفه

الإثنين 30 سبتمبر 2019
أكّد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عن لسان عضو مجلس الإدارة في النادي، خورخي أنرو، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لديه الرغبة في الإنتقال إلى صفوفه في شهر كانون الثاني المقبل، بعد إنتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي.
وقال أنرو في تصريحات نقلها موقع غول الايطالي: "الأمر صحيح، إبراهيموفيتش يريد اللعب مع بوكا جونيورز، ونحن مستعدون لتحقيق الأمر. النادي في وضع اقتصادي قوي يجعله قادرًا على القيام ببعض الأمور السخية، ومنها مثلاً دفع قيمة عقد إبراهيموفيتش".
وفي حال تمّت الصفقة، سينتقل زلاتان صاحب الـ37 عامًا إلى صفوف البوكا في صفقة إنتقال حر مجانية.
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