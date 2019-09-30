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الإثنين 30 سبتمبر 2019
كتب
محمد عبد العزيز
أدى زياد العلواني، لاعب النصر الليبي صلاة المغرب، خلال مباراة فريقه امام الرجاء المغربي، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا بالأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتداول فيديو صلاة العلواني عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها اللاعب وهو يؤدي الصلاة مسرعا ملتزما بأداب الصلاة من ستر العورة، إلا ان بعض من جماهير النصر طالبته بإعادته، لكونه اداها سريعا.
فيما برر البعض الاخر بان اتجاه اللاعب خاطئ ولم يتجه على النحو الصحيح إلى القبلة.
ومن المعروف ان من شروط الصلاة وأركانها الطمأنينة، مما كان له أثر على اللاعب، محترما مطالبات جمهوره، ويدبو انه قرر إعادتها عقب المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب النصر الليبي يؤدي الصلاة في مباراة الرجاء.. والجمهور يطالبه بإعادتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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