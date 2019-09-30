شكرا لقرائتكم قرار جديد لنادي جينيراسيون يعزز موقف الزمالك فى التأهل لدور المجموعات الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تالا فال، المتحدث الإعلامى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى، أن بعثة الفريق تراجعت عن السفر إلى الإسكندرية، مشددًا على أن بعثة الفريق السنغالى قررت العودة إلى داكار انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقى النهائى بشأن مباراة الفريق مع الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن الحكم المالى محمدوا كيتا، فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء الأحد، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وتعقدت الامور فور عودة بعثة الفريق السنغالى الى بلادها بما يعنى وجود أزمة وأن الكاف قد لا يصدر قرار خلال الـ 24 ساعة القادمة بما يعني ان امكانية قرار اعادة اللقاء الذى يخطط له الفريق السنغالى سوف يتبخر خاصة ان الزمالك موقفه قوى وقانونى وما يؤكد ذلك تواجد الحكام والمراقب فى ملعب برج العرب لاقامة اللقاء .

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وأرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا عقب انتهاء المباراة، للاتحاد المصرى، أكد خلاله أنه يدرس الموقف بعدما أدرك أن هناك مباريات محلية فى الدورى المصرى أقيمت بالقاهرة مثل إنبى أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سى مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة فى استاد المقاولون العرب، وهو ما كشفناه بإن الفريق السنغالى يستند فى شكواه إلى الكاف بإنه تم إقامة مباريات فى القاهرة يوم السبت الماضى، وشدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى لاتخاذ القرار النهائى.

ورفضت بعثة جينيراسيون الانتقال أمس الأحد، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وأكدوا إنهم تواجدوا أول أمس فى ستاد بتروسبورت وفقا للخطاب المرسل لهم من الكاف قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر فى ستاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التى أجريت من قبل الكاف بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك فى برج العرب بعد تأجيل المواجهة ونقل مكان إقامته بناءً على طلب القلعة البيضاء، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة فى ملعب برج العرب وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة مع إرسال تقريرًا إلى الكاف لإصدار قرار رسمى بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.