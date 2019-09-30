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تعرف على قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020...

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جدة - عمرو شويل أجري اتحاد الكرة  ظهر اليوم قرعة دوري القسم الاول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور  سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 اكتوبر المقبل.

 

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حيث يضم دوري الكرة النسائية 12 فريقا هم:الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد والمجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت.

 

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وأسفرت القرعة عن مباريات الأسبوع الأول كالتالى:

 

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الاميرية مع كفر سعد

الاعلاميين مع وادى دجلة

صيد المحلة مع المصرى القاهرى

الطيران مع المؤسسة العمالية

المجموعات العلمية مع المعادى واليخت

الترام مع م ش بشتيل

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