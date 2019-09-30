شكرا لقرائتكم تعرف على قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري اتحاد الكرة ظهر اليوم قرعة دوري القسم الاول للكرة النسائية موسم 19-2020 ، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام علي ملف الكرة النسائية والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف وإدارة المسابقات ومندوبو الاندية ومن المقرر ان تنطلق المسابقة يوم الجمعة 18 اكتوبر المقبل. حيث يضم دوري الكرة النسائية 12 فريقا هم:الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد والمجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت. وأسفرت القرعة عن مباريات الأسبوع الأول كالتالى: Advertisements الاميرية مع كفر سعد الاعلاميين مع وادى دجلة صيد المحلة مع المصرى القاهرى الطيران مع المؤسسة العمالية المجموعات العلمية مع المعادى واليخت الترام مع م ش بشتيل

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