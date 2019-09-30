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شكرا لقرائتكم تعرف على قرعة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 19-2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث يضم دوري الكرة النسائية 12 فريقا هم:الطيران ووادي دجلة والاعلاميين والترام والمؤسسة العمالية والمصري القاهري وصيد المحلة وكفر سعد والمجموعات العلمية ومركز شباب بشتيل والاميرية والمعادي واليخت.
وأسفرت القرعة عن مباريات الأسبوع الأول كالتالى:
الاميرية مع كفر سعد
الاعلاميين مع وادى دجلة
صيد المحلة مع المصرى القاهرى
الطيران مع المؤسسة العمالية
المجموعات العلمية مع المعادى واليخت
الترام مع م ش بشتيل
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