شكرا لقرائتكم الكاف يتهم أحد موظفيه بإشعال أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " انتوني بافوي السكرتير العام الثاني، بالتورط في أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وقال مصدر بالكاف، إن بافوي اخطر جينيراسيون بموافقة الكاف على تأجيل المباراة دون الرجوع لمسئولي الاتحاد ما يعد مخالفة للوائح. وتابع ان بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، في حين ان معاذ حجي السكرتير العام الاول هو من وقع على الخطاب الثاني والخاص بعدم حسم تأهل الزمالك.

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