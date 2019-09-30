شكرا لقرائتكم ميتشو عن أزمة جينيراسيون: لم نخطئ فى الفريق المنافس وكنا جاهزين للفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك ، عن صمته ، فى ازمة مباراة الفريق امام جينيراسيون السنغالى ، فى دورى ابطال افريقيا بإياب دور الـ 32 من البطولة الأفريقية .

وانسحب الفريق السنغالى من المباراة و تمسك بإقامتها فى موعدها السابق الذى كان مقرر لها السبت باستاد بتروسبورت، رافضا نقلها وتعديل موعدها 24 ساعة، لتقام فى برج العرب ، و تقام الاحد بدلا من السبت ، حيث رفض الحضور للأسكندرية .

وعلق ميتشو على أحد المتابعين للأزمة عبر موقع تويتر ، قائلا :" أن ما يقال شئ سخيف ، لأن الزمالك لم يرتكب أى خطأ فى حق المنافس .

Advertisements

ورفض المدير الفنى توجيه اى اتهامات للفريق الأبيض ، والتى وصفها بالغبية السخيفة ، مشيرا إلى أن الزمالك كان جاهز للفوز فى المباراة

يذكر أن الزمالك تواجد فى برج العرب، وكذلك الحكام و المراقب الذين تم اختيارهم من جانب الكاف ، ولكن الفريق السنغالى لم يحضر فى ظل تمسكه بالموعد السابق للمباراة .