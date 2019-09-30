- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ميتشو عن أزمة جينيراسيون: لم نخطئ فى الفريق المنافس وكنا جاهزين للفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خرج الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك ، عن صمته ، فى ازمة مباراة الفريق امام جينيراسيون السنغالى ، فى دورى ابطال افريقيا بإياب دور الـ 32 من البطولة الأفريقية .
وانسحب الفريق السنغالى من المباراة و تمسك بإقامتها فى موعدها السابق الذى كان مقرر لها السبت باستاد بتروسبورت، رافضا نقلها وتعديل موعدها 24 ساعة، لتقام فى برج العرب ، و تقام الاحد بدلا من السبت ، حيث رفض الحضور للأسكندرية .
وعلق ميتشو على أحد المتابعين للأزمة عبر موقع تويتر ، قائلا :" أن ما يقال شئ سخيف ، لأن الزمالك لم يرتكب أى خطأ فى حق المنافس .
ورفض المدير الفنى توجيه اى اتهامات للفريق الأبيض ، والتى وصفها بالغبية السخيفة ، مشيرا إلى أن الزمالك كان جاهز للفوز فى المباراة
يذكر أن الزمالك تواجد فى برج العرب، وكذلك الحكام و المراقب الذين تم اختيارهم من جانب الكاف ، ولكن الفريق السنغالى لم يحضر فى ظل تمسكه بالموعد السابق للمباراة .
ميتشو يعلق على ازمة الزمالك و جينيراسيون
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو عن أزمة جينيراسيون: لم نخطئ فى الفريق المنافس وكنا جاهزين للفوز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.