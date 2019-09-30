شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ فى مسابقات الكاف لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، أن هناك إتهامات من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم للغاني أنتوني بافو السكرتير المساعد لـ"الكاف"، بمخالفة القوانين واللوائح وتأجيل المباراة دون موافقة الفريقين بعدما أصدر خطاب التأجيل لمدة 24 ساعة.
وأكد مسئولو الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها فى "برج العرب"، فيما يؤكد مسئولو جينيراسيون عدم تلقيهم أى إخطار من "الكاف".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ فى مسابقات الكاف لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.