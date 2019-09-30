شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ فى مسابقات الكاف لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم إجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وقالت صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، أن هناك إتهامات من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم للغاني أنتوني بافو السكرتير المساعد لـ"الكاف"، بمخالفة القوانين واللوائح وتأجيل المباراة دون موافقة الفريقين بعدما أصدر خطاب التأجيل لمدة 24 ساعة.

وينتظر عشاق الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون السنغالى الذى رفض خوض مباراة الإياب بملعب "برج العرب" أمس الأحد، متمسكاً باعتبار الزمالك منسحباً من المباراة التى كان من المفترض إقامتها أمس الأول، السبت، على ملعب "بترو سبورت".

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وأكد مسئولو الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها فى "برج العرب"، فيما يؤكد مسئولو جينيراسيون عدم تلقيهم أى إخطار من "الكاف".