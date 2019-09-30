شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جينيراسيون تقرر العودة إلى داكار وانتظار قرار الكاف حول مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تالا فال، المتحدث الإعلامى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى، أن بعثة الفريق تراجعت عن السفر إلى الإسكندرية، مشددًا على أن بعثة الفريق قررت العودة إلى داكار انتظاراً لقرار الاتحاد الأفريقى النهائى بشأن مباراة الفريق مع الزمالك، والتى كان مقرراً إقامتها فى الثامنة مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الحكم المالى محمدوا كيتا أعلن فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

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عودة بعثة الفريق السنغالى إلى بلادها يعنى تعقد الأمور، وأن الكاف قد لا يصدر قراراً خلال الـ 24 ساعة القادمة، وإمكانية إعادة اللقاء الذى يخطط له الفريق السنغالى سوف يتبخر، خاصة أن الزمالك موقفه قوى وقانونى، وما يؤكد ذلك وجود الحكام والمراقب فى ملعب برج العرب لاقامة اللقاء .

وأرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطاباً عقب انتهاء المباراة، للاتحاد المصرى، أكد خلاله أنه يدرس الموقف بعدما أدرك أن هناك مباريات محلية فى الدورى المصرى أقيمت بالقاهرة مثل إنبى أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سى مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة فى استاد المقاولون العرب، وهو ما كشفناه بإن الفريق السنغالى يستند فى شكواه إلى الكاف بإنه تم إقامة مباريات فى القاهرة يوم السبت الماضى، وشدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى لاتخاذ القرار النهائى.

وكانت بعثة جينيراسيون قد رفضت الانتقال أمس الأحد، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وأكدوا أنهم تواجدوا أمس الأول فى استاد بتروسبورت وفقا للخطاب المرسل لهم من الكاف قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر فى استاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التى أجريت من قبل الكاف بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك فى برج العرب بعد تأجيل المواجهة ونقل مكان إقامته بناءً على طلب القلعة البيضاء، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة فى ملعب برج العرب وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة مع إرسال تقريرًا إلى الكاف لإصدار قرار رسمى بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.