شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية فى نهائى بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتهم فى البطولات العالمية، فرض اللاعبون المصريون سيطرتهم على بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش، والمقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجديد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

هيمنة مصرية كاملة على الدور النهائى بمنافسات الرجال والسيدات بعد تأهل رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ونور الطيب المصنفة الخامسة، وفى منافسات الرجال تأهل الثنائى المصرى محمد الشوربجي المصنف الثانى عالمياً وطارق مؤمن المصنف الثالث لتضمن مصر اللقبين فى هذه البطولة واللقب الثانى بالموسم الجديد بعد بطولة الصين المفتوحة.

صحوة نور الطيب تقرب الفراشة المصرية من استعادة مركزها في التصنيف العالمي

تعيش نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الخامسة عالمياً حالة من التألق منذ انطلاق الموسم الجديد، بعدما أنهت الموسم الماضي بشكل متراجع فى التصنيف العالمي لتتخلى عن المركز الثالث وتستقر بالمركز الخامس، ونجحت البطلة المصرية فى حصد أول ألقاب الموسم الجديد بعدما تغلبت على رنيم الوليلي فى نهائي بطولة الصين، ومن المقرر أن يلتقى الثنائى المصرى مجدداً فى نهائي بطولة سان فرانسيسكو التى تختتم فعاليتها غداً.



نور الطيب

نور الطيب نجحت فى التغلب على المصنفة الثالثة عالمياً الفرنسية كاميل سيرم فى الدور نصف النهائي بشوطين مقابل شوط لتواجه الوليلى مجدداً فى المباراة النهائى، وتبحث الفراشة المصرية عن ثانى ألقابها ومركز متقدم فى الموسم الجديد.



نور الطيب قبل المباراة

رنيم الوليلى وطارق مؤمن يحلمان بأول لقب

أحد الثنائيات المميزة فى لعبة الاسكواش هما الزوجان رنيم الوليلى وطارق مؤمن، واللذين تأهلا إلى المباراة النهائية فى سان فرانسيسكو، وأكد طارق فى أكثر من مناسبة أنه يأمل حصد لقب كبير مع زوجته فى الموسم الجارى، فكثيراً ما حصد الثنائى ألقاباً ولكنها كانت متفرقة أحدهما يفوز والآخر يودع البطولة، وفى سان فرانسيسكو يبدو أن الفرصة سانحة بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية.

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رنيم الوليلي



رنيم وطارق



رنيم



طارق مؤمن

محمد الشوربجى يواصل تألقه باحثاً عن المركز الأول

من المركز الثانى إلى الأول يزحف محمد الشوربجى في هدوء باحثاً عن استعادة المجد بعدما تراجع في مارس الماضي عن هيمنته على صدارة التصنيف العالمى لرجال الاسكواش بعد 40 شهراً من الصدارة لصالح على فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم، وكان الشوربجى قد تغلب فى نهائى بطولة الصين على فرج، ويطمح الشوربجى فى مواسلة صحوته خاصة بعدما تغلب فى نصف نهائي البطولتين على شقيقه الأصغر مروان .



محمد ومروان من المباراة



مروان الشوربجى