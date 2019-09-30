شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأخضر السعودي «النسائي» الثاني عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أنهى فريق الأخضر السعودي النسائي مشاركته في كأس العالم للأهداف المستدامة، بحصوله على المركز الثاني، في البطولة التي أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية، وتجمع قائدات من مختلف أنحاء العالم، إذ يختارون هدفا من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التابعة للأمم المتحدة، ويلعبون من أجله.

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وتحدثت لاعبة فريق الأخضر السعودي المشارك في كأس العالم للأهداف المستدامة لجين كشغري، عن مشاركتها بالقول «كان لي شرف تمثيل المملكة عبر المشاركة في مسابقة عالمية بهدف التنمية المستدامة، فالرياضة ليست فقط متعة وإنما أيضا وسيلة للتنمية المجتمعية، ونستطيع من خلال مثل هذه المشاركات إيجاد فرق إيجابي في مجتمعاتنا عبر الرياضة، ومن خلال المشاركة قمنا بإنشاء حملات توعوية عدة في مناطق مختلفة من المملكة».

وتابعت: «لذا شاركت في إنشاء حملة تثقيفية لأطفال مدارس الظهران، إضافة إلى التعاون مع إدارة المدرسة لتجميع البلاستيك وإرساله إلى مراكز إعادة التدوير بشكل دوري. ثم تأهلنا إلى مسابقات كرة القدم في الدنمارك ثم إلى النهائيات في مدينة نيويورك لنفوز ولله الحمد بالمركز الثاني».

وأضافت: «استمتعت جدا بالمشاركة، إذ تعرفت على شخصيات مميزة في عالم الرياضة والتنمية المستدامة، وسعدت بحضور سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، لدعمنا وتشجيعنا في النهائيات، ونأمل أن تستمر مثل هذه المبادرات الهادفة ويستمر عطاء الرياضة للمجتمع».