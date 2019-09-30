شكرا لقرائتكم المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للرواد للسلاح فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف مدير البطولة أن 45 دولة سجلوا الاشتراك فى البطولة بواقع 694 لاعب ، مشيرا إلى أن أمريكا تشارك بأكبر عدد من اللاعبين ، مضيفا إلى أنه تم عمل موقع رسمى للبطولة للاطلاع على كل تفاصيل المنافسات.
فيما أشاد وفد الاتحاد الدولى بالأمن والأمان فى مصر بعدما حرصوا على زيارة العديد من الأماكن للاطمئنان على الإستضافة، مشيرا إلى أنه حرص على اصطحابهم إلى خان الخليلى و المتحف المصرى .
واقيم المؤتمر فى مقر وزارة الشباب والرياضة بعدما تم تقديمه 24 ساعة ليقام اليوم بدلا من الثلاثاء فى مركز التعليم المدنى.
وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.
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