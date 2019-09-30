شكرا لقرائتكم بالأسماء.. 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، 40 لاعبا محليا كقوام مبدئى للفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أن يختار الجهاز الأفضل والأجهز من بينهم قبل كل معسكر.

ووضع البدري وجهازه أكثر من لاعب وبديل فى كل مركز فى ظل ارتباط المنتخب الأولمبى بأمم افريقيا تحت 23 سنة، فى نوفمبر المقبل وخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين فى أكتوبر المقبل، لذا وسّع البدرى قائمة الاختيار.

ونرصد القائمة المبدئية للمنتخب الوطنى فى عهد البدرى والتى تضم 40 لاعبا محليا، حيث كان قد استدعى 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى وكوكا.

الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، كريم نيدفيد، محمد محمود، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمود متولى "بعد تعافيه من الإصابة".

الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، شيكابالا ، محمد أبو جبل، يوسف أوباما، محمود جنش "بعد تعافيه من الإصابة".

بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، اسلام عيسى، على جبر.

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الإسماعيلي: باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي.

الاتحاد السكندرى: خالد قمر

سموحة: ناصر ماهر - حسام حسن

المقاصة : محمد ابراهيم

انبى : أسامة جلال