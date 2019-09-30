شكرا لقرائتكم بالأسماء.. 40 لاعبا بالقائمة المبدئية للمنتخب فى عهد حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، كريم نيدفيد، محمد محمود، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمود متولى "بعد تعافيه من الإصابة".
الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، شيكابالا ، محمد أبو جبل، يوسف أوباما، محمود جنش "بعد تعافيه من الإصابة".
بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، اسلام عيسى، على جبر.
الإسماعيلي: باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي.
الاتحاد السكندرى: خالد قمر
سموحة: ناصر ماهر - حسام حسن
المقاصة : محمد ابراهيم
انبى : أسامة جلال
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