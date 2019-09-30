شكرا لقرائتكم هل يصدق توقع خالد الغندور لموقف الكاف فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة مباراة الزمالك وموقف الكاف يسيطر على البيت الأبيض



لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، على أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي، فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا والتى ألغيت منذ ساعات قليلة لعدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب، اعتراضا على نقل المباراة للإسكندرية بدلا من القاهرة.

جماهير الزمالك تترقب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم



وتترقب جماهير نادي الزمالك، ما سيحدث خلال الساعات القادمة، بعد قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إصدار خطاب غامض إلغاء المباراة، يؤكد خلاله دراسة الموقف بعناية بعد العلم بإقامة مباريات للدوري المصري فى القاهرة بنفس توقيت إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون قبل التأجيل وتغيير الملعب.

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خالد الغندور يكشف سفر بطل السنغال للإسكندرية



وكشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، خلال الساعات الماضية، أن الفريق السنغالي سيتجه إلي الإسكندرية اليوم لزيارة القنصلية السنغالية، رغم تحديد موعد السفر إلى السنغال فجر غدا الثلاثاء، ليكون السفر لعروس البحر المتوسط أمر غريب ومريب ويثير تساؤلات حول إمكانية إصدار الكاف قرارا خاص بالمباراة النادي السنغالي على علم به.

الكاف يحسم أزمة مباراة الزمالك



وجاء تصريحات خالد الغندور، بالتزامن مع ظهور مخاوف لدي جماهير الزمالك، من تدخل السنغالية فاطمة سامورا سكرتير عام الكاف، فى الأزمة القائمة، وإصدار قرار ينصب فى صالح الفريق السنغالي بإعادة المباراة رغم إعلان الحكم المكلف من الاتحاد الأفريقي والمراقب انتهائها بشكل رسمي لعدم حضور الفريق الضيف.

خالد الغندور يخشى مجاملات الكاف فى أزمة مباراة الزمالك



وأكد خالد الغندور فى تعليقه الأخير على الأزمة، أن بطل السنغال أتخذ موقف غريب من بداية الأزمة، وكأنه على ثقة بإصدار الكاف قرارا بإعادة المباراة، من البداية خاصة بعد قرار السفر للإسكندرية عقب اللقاء بساعات قليلة وتردد أنباء عن إمكانية إعادته.