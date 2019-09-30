شكرا لقرائتكم الزمالك يحل أزمة سوبر السلة فى اتحاد اللعبة بالشيكات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك فريق سلة الزمالك فى مباراة السوبر المقرر لها اليوم أمام الجزيرة ، بعد حل أزمة المستحقات الخاصة بالاتحاد لدى النادى.

ويلتقى الزمالك مع الجزيرة فى السادسة من مساء اليوم ، فى مباراة تحديد بطل السوبر، للموسم الماضى ، بصالة الشباب و الرياضة

واجه الزمالك شبح عدم المشاركة ، بسبب عدم سداد رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد، سواء المحليين أو الأجانب ممن تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبالتالى لم يتسلم اللاعبون كارنيهات الموسم الجديد، وهو ما يعنى عدم مشاركتهم فى المنافسات ، وحالة استمرار عدم السداد يكون الفريق ممنوع من المشاركة فى مباراة السوبر وكذلك مباريات الدورى التى تنطلق 3 اكتوبر المقبل.

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و تواجد أحد أفراد الجهاز الإدارى لفريق سلة الزمالك باتحاد اللعبة ، لسداد جزء من المستحقات المتأخرة ، و مع تقسيط باقى المبالغ على شيكات ، ليتم تسلم كارنيهات اللاعبين .

وبذلك انفرجت الأزمة ، و أصبح من حق الفريق المشاركة فى المباراة مساء اليوم ، وكذلك مباريات البطولة التى تنطلق الأسبوع المقبل.