شكرا لقرائتكم هكذا احتفلت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA بعيد ميلاد رامي عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA على الاحتفال بعيد ميلاد رامي عاشور أسطورة الاسكواش والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 32 حيث ولد عاشور في عام 1987.

وبدورها نشرت صفحة رابطة اللاعبين المحترفين فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام من مباراة عاشور ومحمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، خلال مباراة نهائي بطولة جراسهوبر وعلقت: لكي نحتفل أحضرنا أفضل ما قدمه فنان الاسكواش في نهائي جراسهوبر التي توج بها..عيد ميلاد سعيد رامي عاشور.

وشهد عام 2006 احترف رامي عاشور الإسكواش ، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وتوج فنان الإسكواش بلقب بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

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ويعتبر رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

و أعلن عاشور في أبريل الماضي أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

وينتظر الاسكواش المصري الكثير من البطل العالمي خارج القفص الزجاجي كما أبدع وأمتع داخله.