شكرا لقرائتكم هكذا احتفلت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA بعيد ميلاد رامي عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوج فنان الإسكواش بلقب بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .
ويعتبر رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.
و أعلن عاشور في أبريل الماضي أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .
وينتظر الاسكواش المصري الكثير من البطل العالمي خارج القفص الزجاجي كما أبدع وأمتع داخله.
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