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الراحة التامة وارتداء القناع أهم وصايا طبيب الأهلي لـ مروان محسن...

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جدة - عمرو شويل شدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلى   على مروان محسن مهاجم الفريق على ضرورة الالتزام بالراحة التامة خلال الفترة الحالية بعد تعرضه لكسر فى عظمة الوجه.

 

وبحسب الجهاز الطبي فإن عودة مهاحم الاهلي للتدريبات والمباريات لن تكون قبل التئام الكسر بالكامل، على أن يبدأ اللاعب برنامج تأهيلي بعيداً عن الوجه بعد أسبوعين من الأن فى اطار  برنامجه العلاجي قبل العودة للأهلي.

 

ويسعي الجهاز الطبى فى الوقت الحالى إلى اتلواصل مع بعض الشركات الطبية المخصصة فى إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذى سيتم تجهيزه للاعب لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

 

وأكد الجهاز الطبي أن ارتداء مروان محسن للقناع وهو الأمر الذي سيكون بعد التئام الكسر تماماً، حتى لا يهاب اللاعب التدخلات بعد عودته، على أن يرتديه لفترة قبل أن يتخلى عنه.
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