شكرا لقرائتكم الراحة التامة وارتداء القناع أهم وصايا طبيب الأهلي لـ مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعي الجهاز الطبى فى الوقت الحالى إلى اتلواصل مع بعض الشركات الطبية المخصصة فى إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذى سيتم تجهيزه للاعب لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الراحة التامة وارتداء القناع أهم وصايا طبيب الأهلي لـ مروان محسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.