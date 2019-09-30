شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لمواجهة مصر المقاصة بعودة هذا الثنائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما غاب عن المشاركة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد حسن ومحمود الونش في التدريبات الجماعية بسبب الإصابات المختلفة التي يعانوا منها وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية علي هامش مران اليوم.
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