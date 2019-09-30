شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لمواجهة مصر المقاصة بعودة هذا الثنائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعب فريق الزمالك مرانهم، اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعاد الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني إلى التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، وكان عبد العزيز يشكو من إصابة في العضلة الأمامية في حين كان يعاني عبد الغني من إصابة في العضلة الخلفية.

فيما غاب عن المشاركة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد حسن ومحمود الونش في التدريبات الجماعية بسبب الإصابات المختلفة التي يعانوا منها وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية علي هامش مران اليوم.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء المقاصة المرتقب من أجل تحقيق الفوز وغلق صفحة بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الوقت الحالي.