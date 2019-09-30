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فحص طبي للواعد عمار حمدى قبل مران الأهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل يجري عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

 

ويشتكى عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي.

 

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ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي  مساء الأربعاء المقبل في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام. وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.

 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن عمار حمدى صانع العاب الفريق سوف يكون مفاجاة الفريق الأحمر الموسم المقبل وتم تقيدة من مواليد 99 بعد الاداء الرائع الذى ظهر عليه بالتدريبات و الموسم الماضى مع فريق الاتحاد السكندرى .

 

 

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