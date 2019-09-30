شكرا لقرائتكم فحص طبي للواعد عمار حمدى قبل مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشتكى عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي.
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن عمار حمدى صانع العاب الفريق سوف يكون مفاجاة الفريق الأحمر الموسم المقبل وتم تقيدة من مواليد 99 بعد الاداء الرائع الذى ظهر عليه بالتدريبات و الموسم الماضى مع فريق الاتحاد السكندرى .
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