شكرا لقرائتكم فحص طبي للواعد عمار حمدى قبل مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ويشتكى عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي.

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ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام. وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.