شكرا لقرائتكم الأهلي ضمن أفضل 50 ناد فى العالم والزمالك يتراجع 8 مراكز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادي الأهلي "مركزين" في التصنيف الصادر اليوم، من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وحل النادي الاهلي في المركز الـ 48 عالمياً بدلاً من المركز الـ 50 الذي أحتله الأسبوع الماضي، فيما تراجع نادي الزمالك 8 مراكز "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 100 عالمياً بدلاً من المركز الـ 92.

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وتراجع بيراميدز 4 مراكز ليحتل المركز الـ 103 عالمياً والثالث على صعيد الأندية المصرية بدلاً من المركز الـ 99 الذي أحتله الشهر الماضي، فيما حافظ الإسماعيلي على المركز الـ 200.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، قبل أن يتغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الأهلي في التصنيف الموقع العالمي على العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة مثل بوروسيا دورتموند الألماني، وميلان الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني.