شكرا لقرائتكم أزمة توقيت بين الأهلي وأسوان قبل موقعة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من ضغط المباريات سواء علي المستوي المحلي أو القاري.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل والتي تأتي في ثاني جولات بطولة الدوري العام، وبعدها بـ 3 أيام فقط وبالتحديد يوم السبت سيكون الأهلي علي موعدا مع مواجهة اسوان المقرر اقامتها على ملعب الأخير.

واشتعلت أزمة في الوقت الحالي بين إدارة الأهلي وأسوان بسبب رغبة الإدارة الحمراء في تأخير موعد انطلاق المباراة، فيما تصر إدارة اسوان على إقامة المباراة ظهر نفس اليوم.

ويسافر الأهلي لأسوان يوم الجمعة ويؤدي الفريق تدريبا على ملعب اللقاء قبل خوض المباراة المرتقبة.