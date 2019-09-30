مربوحة.. هكذا احتفل احتفل الشناوي بتأهل بيراميدز...

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وصنع فريق بيراميدز ريمونتادا تاريخية بعدما حقق فوزا مثيرا على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ احرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .
وتعادل فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله ، إلا أن الاخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة .
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