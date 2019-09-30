شكرا لقرائتكم مربوحة.. هكذا احتفل احتفل الشناوي بتأهل بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز،عبر فيديو بحسابه الشخصي على موقع انستجرام مع نبيل دونجا زميله بالفريق في وصلة رقص خلال احتفالهما بفوز بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائري ليتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية.

وعلق الشناوي على الفيديو قائلاً :مربوحة.

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وصنع فريق بيراميدز ريمونتادا تاريخية بعدما حقق فوزا مثيرا على شباب بلوزداد الجزائرى خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ احرزه جون أنطوى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .

وتعادل فريق شباب بلوزداد قد تعادل فى القاهرة أمام بيراميدز بهدف لمثله ، إلا أن الاخير نجح فى الفوز بالجزائر بهدف ليتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة .